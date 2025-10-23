Manisa'da toprak yığınına çarpıp kanala savrulan motosikletli hayatını kaybetti

- Manisa Şehzadeler'de Arif Caner Çiçek, kontrolünü kaybettiği motosikletle toprak yığınına çarparak kanala düştü.
- Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ekipler, Çiçek'in hayatını kaybettiğini tespit etti.
- Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yapımı devam eden Gediz Köprülü Kavşağı şantiyesi yakınlarında Arif Caner Çiçek’in kontrolünü yitirdiği motosiklet, toprak yığınına çarptı.
Çiçek, çarpmanın şiddetiyle savrulup yol kenarındaki kanala düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kanaldan çıkardığı Çiçek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
OLAYA İLİŞKİN TAHKİKAT BAŞLATILDI
Arif Caner Çiçek'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.