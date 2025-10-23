Abone ol: Google News

Manisa'da toprak yığınına çarpıp kanala savrulan motosikletli hayatını kaybetti

Şehzadeler ilçesinde, kontrolünü yitirdiği motosikletle toprak yığınına çarpıp, yol kenarındaki kanala savrulan 30 yaşındaki Arif Caner Çiçek, hayatını kaybetti. Çiçek'in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, kazaya ilişkin tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 15:16
  • Manisa Şehzadeler'de Arif Caner Çiçek, kontrolünü kaybettiği motosikletle toprak yığınına çarparak kanala düştü.
  • Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ekipler, Çiçek'in hayatını kaybettiğini tespit etti.
  • Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yapımı devam eden Gediz Köprülü Kavşağı şantiyesi yakınlarında Arif Caner Çiçek’in kontrolünü yitirdiği motosiklet, toprak yığınına çarptı.

Çiçek, çarpmanın şiddetiyle savrulup yol kenarındaki kanala düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kanaldan çıkardığı Çiçek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

OLAYA İLİŞKİN TAHKİKAT BAŞLATILDI

Arif Caner Çiçek'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

