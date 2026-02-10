Manisa’da trafo binasında şüpheli ölüm

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi 217 Sokak’ta bulunan elektrik trafosu binasının içinde bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin E.D. olduğunu belirleyerek yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerin ardından E.D.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.