Manisa'da traktörün altında kalan minik Eymen hayatını kaybetti Turgutlu ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan İsmail Eymen Ö. kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bugün feci bir kaza yaşandı.

İlçenin Altay Mahallesi Şehitler Yolu üzerinde 8 yaşındaki İsmail Eymen Ö., babası O.N.Ö. idaresindeki traktörden düştü.

Traktörün altında kaldı

Bir anda neye uğradığını şaşıran baba O.N.Ö. traktörü durdurarak çocuğunun yanına koştu.

Kurtarılamadı

Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine götürülen minik Eymen yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İnceleme başlatıldı

Kazayla ilgili emniyet ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)