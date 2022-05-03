Manisa'da uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti

Arkadaşlarıyla alkol alırken dengesini kaybederek 50 metrelik uçurumdan kayalıklara düşen İsmail Yıldırım'ın cansız bedeni bulundu.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde eski NATO Tepesi mevkiinde arkadaşlarıyla alkol alan İsmail Yıldırım, uçurumun kenarında dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten kayalıklara düştü.

Yıldırım'ın uçurumdan düştüğünü gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Cansız bedeni uçurumda bulundu

Projektörlerle uçurumun altını tarayan ekipler, Yıldırım'ın cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yıldırım'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma başlatıldı

Öte yandan, Yıldırım'ın evli olduğu ve eşinin de 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.





