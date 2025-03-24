Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

İHA

Manisa Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda H.K.’ye ait ikamet ve aracında yapılan aramada, 500 adet sentetik ecza ile uyuşturucu madde satışından elde ettiği değerlendirilen 15 bin 900 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli H.K., gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.K., ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.