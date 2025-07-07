Manisa'da yaşlı kadın, seyir halindeki motosikletten düştü

Manisa’nın Kula ilçesinde motosikletten düşen 65 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sularında 4 Eylül Mahallesi Şehit Mehmet Topçuoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Selçuk Kurt yönetimindeki 45 K 0511 plakalı motosikletin arkasında yolculuk eden annesi Hatice Kurt, dengesini kaybederek yola savruldu.

YAŞLI KADIN AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Selçuk Kurt’un annesi Hatice Kurt, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen kadın, daha sonra Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.