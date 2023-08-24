Manisa'da yolcu otobüsüyle işçi servis midibüsü çarpıştı; 11 yaralı

DHA
Manisa'da Ankara-İzmir kara yolundaki kavşakta 62 yaşındaki Ramazan Çavuşoğlu yönetimindeki yolcu otobüsü ile işçileri taşıyan 50 yaşındaki Hakkı Güzel yönetimindeki midibüsle çarpıştı.
Kazada, sürücü Güzel, K.Ç., A.Ç., Ö.Ç., E.Ç., E.E., B.T., R.T., N.T., H.A. ve Ö.K. yaralandı.
Ekipler sevk edildi
Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedavi altına alındı.
Durumları iyi
Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Soruşturma başlatıldı
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.