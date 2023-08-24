Manisa'da yolcu otobüsüyle işçi servis midibüsü çarpıştı; 11 yaralı Salihli ilçesinde yolcu otobüsü ile işçi servis midibüsünün çarpıştığı kazada, 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

DHA

Manisa'da Ankara-İzmir kara yolundaki kavşakta 62 yaşındaki Ramazan Çavuşoğlu yönetimindeki yolcu otobüsü ile işçileri taşıyan 50 yaşındaki Hakkı Güzel yönetimindeki midibüsle çarpıştı.

Kazada, sürücü Güzel, K.Ç., A.Ç., Ö.Ç., E.Ç., E.E., B.T., R.T., N.T., H.A. ve Ö.K. yaralandı.

Ekipler sevk edildi

Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Durumları iyi

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.