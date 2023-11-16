Manisa'da yolun diğer tarafına geçmek isteyen yaya otomobilin altında kaldı

Manisa'da dehşet anları yaşandı.
Sarıgöl ilçesinde meydana gelen olayda, yoğun sisin etkili olduğu Dindarlı Mahallesi sınırları içinde saat 14.00 sıralarında H.A. (50), yönetimindeki 20 AKT 878 plakalı otomobil Alaşehir'den Denizli Buldan istikametine doğru ilerlemeye başladı.
Yolun karşısına geçen kadına vurdu
Bu sırada otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmü Acar (59) isimli kadına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan kadının elindeki eşyalar da yola saçıldı.
Ağır yaralanan Ümmü Acar 112 ambulansı ile önce Sarıgöl Devlet Hastanesine götürülerek ilk tedavisi yapıldı.
Yaralının durumu ağır
Durumu ağır olan kadın daha sonra Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, Ümmü Acar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Jandarmanın kazayla ilgili çalışmasının devam ettiği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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