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Manisa'da yolun diğer tarafına geçmek isteyen yaya otomobilin altında kaldı

Manisa'da yolun diğer tarafına geçmek isteyen yaya otomobilin altında kaldı Sarıgöl ilçesinde yoğun sisin etkili olduğu bir anda yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.