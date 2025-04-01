Manisa'daki kazada otomobil ile kamyon çarpıştı

İHA
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir-Salihli karayolunda meydana gelen kazada, Salihli yönüne giden M.A. (23) yönetimindeki otomobil, aynı yönde önünde seyreden T.E. (44) yönetimindeki plakası belirlenemeyen kamyona arkadan çarptı.
Çevredekiler tarafından durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.
4 YARALI
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza sonucu otomobil sürücüsü M.A. ağır yaralanırken, otomobilde yolcu konumunda olan 4 şahıs yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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