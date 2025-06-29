Manisa'daki orman yangını ikinci gününde

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yangın çıktı.

Dün başlayan yangın ikinci gününde devam ediyor.

Yangının yayılma riskine karşı tedbir amaçlı; Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Doğankaya Mahallesine bağlı Hancılar Mezrası, Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahallelerinde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken vatandaşlar, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirildi.

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Gece boyunca karadan yürütülen çalışmalara günün ilk ışıklarıyla beraber hava desteği de sağlandı.

4 UÇAK, 10 HELİKOPTER GÖREV YAPIYOR

Yangını kontrol altına almak amacıyla Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 10 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ile bir çok kurum temsilcisiyle gönüllüler görev yapıyor.