Manisa'daki şiddetli yağışın faturası ortaya çıktı Etkili olan şiddetli dolu ve fırtına asmaları devirirken seralara zarar verdi. Bazı tarım arazilerinin ise sular altında kaldığı belirtildi.

İHA

Manisa'nın Sarıgöl ve çevresinde dün akşam saatlerinde yağış etkili oldu.

Giderek şiddetlenen dolu ve fırtına Baharlar Mahallesinde ekili alanlara zarar verdi.

Zarar belirleme çalışmalarına Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından başlandı.

Yaşanan fırtınada üzüm bağlarının üzerindeki örtüleri yırtılırken bazı asmaların devrildiği ve dolu yağışının üzüm tanelerine zarar verildiği görüldü.

Seraya zarar verdi

Yukarıkoçaklar Mahallesinde etkili olan fırtınanın ise bir sebze fidesi serasına zarar verdiği belirlendi.

Öte yandan, Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi’nde etkili olan dolu yağışı ise mahalleyi adeta beyaza bürüdü.

Ağaçlar devrildi, tarım arazileri su altında kaldı

Fırtına, Alaşehir ve Turgutlu’da çok sayıda ağacın devrilmesine neden olurken, Salihli ve Saruhanlı’daki ekili tarım arazileri de yoğun yağıştan dolayı su altında kaldı.