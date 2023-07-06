Manisa'daki şiddetli yağışın faturası ortaya çıktı

Manisa'nın Sarıgöl ve çevresinde dün akşam saatlerinde yağış etkili oldu.
Giderek şiddetlenen dolu ve fırtına Baharlar Mahallesinde ekili alanlara zarar verdi.
Zarar belirleme çalışmalarına Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından başlandı.
Yaşanan fırtınada üzüm bağlarının üzerindeki örtüleri yırtılırken bazı asmaların devrildiği ve dolu yağışının üzüm tanelerine zarar verildiği görüldü.
Seraya zarar verdi
Yukarıkoçaklar Mahallesinde etkili olan fırtınanın ise bir sebze fidesi serasına zarar verdiği belirlendi.
Öte yandan, Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi’nde etkili olan dolu yağışı ise mahalleyi adeta beyaza bürüdü.
Ağaçlar devrildi, tarım arazileri su altında kaldı
Fırtına, Alaşehir ve Turgutlu’da çok sayıda ağacın devrilmesine neden olurken, Salihli ve Saruhanlı’daki ekili tarım arazileri de yoğun yağıştan dolayı su altında kaldı.