Mardin'de 3 gündür aranan genç, kiraladığı evde ölü bulundu

DHA
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan 18 yaşındaki Mehmet Çakır’ın ailesi, durumu polise bildirdi.
Bulunması için çalışma başlatan polis, Mehmet Çakır’ın Tepebaşı Mahallesi Şanlıurfa Caddesi’nde bir apartman dairesi kiraladığını belirledi.
Kiraladığı evde cansız bedeni bulundu
Dün akşam saatlerinde adrese giden, kapıyı açan olmayınca çilingirle içeri giren ekipler, Çakır’ı hareketsiz buldu.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mehmet Çakır’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Mehmet Çakır’ın cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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