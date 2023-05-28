İHA
Mardin’in Derik ilçesi Boyaklı Mahallesi Sırt mezrasında yaşayan K. ve A. aileleri, 23 Mayıs günü arazilerini ayıran duvarın yanlış yere örülmesi yüzünden birbirine girdi.
Taraflar birbirlerine silah, taş ve sopalarla saldırdı.
Dehşete düşüren kavga
Çıkan kavgada 4'ü ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri tarafından da mezrada geniş güvenlik önlemi alındı.
Yeni görüntüler
3 şüphelinin gözaltına alındığı olay sırasında ağır yaralanan Fikret A., tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Ve dehşete düşüren kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.