İHA
Mardin’in Kızıltepe ilçesi Dedeman kavşağı mevkisinde ismi öğrenilmeyen vatandaşa yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada tır çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ağır yaralanan şahıs ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Tır şoförü ise gözaltına alındı.
Kaza anı kamerada
Cenaze otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Yaşanan kaza çevrede bulunan bir güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış