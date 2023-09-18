Mardin'de 1 kişinin öldüğü saldırıda 4 yaşındaki çocuk da yaralandı Mardin'de yaşanan silahlı saldırıda bir kişi olay yerinde yaşamını yitirirken bir çocuk da seken kurşunlardan yaralandı.

İHA Mardin'in Kızıltepe ilçesinde henüz nedeni belirlenemeyen olayda 31 yaşındaki Necmettin Atız, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre 10 mermi sıkan zanlı, olayın ardından ara sokaktan kaçıp kayıplara karıştı. 4 yaşındaki çocuk yaralandı Olay esnasında 4 yaşındaki bir çocuğun da ayağına isabet eden kurşun ile yaralandığı belirtildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken olayda Necmettin Atız hayatını kaybetti. Polis ekipleri olaya ile ilgili inceleme başlattı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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