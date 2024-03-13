İHA
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 2011 yılında Akak ve Tunç Ailesi arasında, yağmur suyunun tahliyesi yüzünden silahlı kavga çıktı.
Yaşanan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken Akak Ailesi, Kızıltepe'ye göç etmek zorunda kalmıştı.
Köyünde gömülmek istedi, husumetli aile izin vermedi
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Abdullah Akak hayatını kaybedince köyünde defnedilmek istendi.
Ancak Tunç Ailesi, köyün girişinde izin vermedi.
Bunun üzerine Akak Ailesi, karakol komutanından yardım istedi.
Karakol komutanının araya girmesine rağmen olay çözülmeyince, cenaze sabah saatlerinde Sultanköy'de defnedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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