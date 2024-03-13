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Mardin'de 13 yıllık kan davası: Cenazenin defnine izin vermediler

Mardin'de 13 yıllık kan davası: Cenazenin defnine izin vermediler Mazıdağı ilçesinde bağlı Yeşilköy’de iki aile arasında 13 yıldır süren ve 2 kişinin ölümüne neden kan davasında bu kez cenaze defini nedeniyle kriz yaşandı.