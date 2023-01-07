Mardin'de, 15 aylık yeğenine çarpan sürücü tutuklandı

Tırını evin önünde park ederken 15 aylık yeğeni Hicran'ın Bozkurt'a çarpan Mehmet Bozkurt, cezaevine gönderildi.

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kumlu Mahallesi'nde 5 Ocak’ta, yeni aldığı tırı evinin önüne park etmek isteyen Mehmet Bozkurt, 15 aylık yeğeni Hicran Bozkurt'a çarptı.

Minik Hicran’ın tırın altında kaldığını fark eden vatandaşlar, Bozkurt’u durdurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Hicran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hicran bebeğin cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Hicran bebek, Kumlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

“Kör noktada olduğu için hiç fark edemedim”

DHA’nın haberine göre; olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Bozkurt jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Bozkurt, jandarmadaki ifadesinde, çok üzgün olduğunu ve vicdan azabı çektiğini belirterek,

“Hicran, arabanın arka tarafında değil de yan tarafında 'kör nokta' denilen yerde kaldığı için orada olabileceğini hiç fark etmedim.

“Bu vicdan azabı, ömür boyu yeter bana”

Kim bir bebeğe kıymak isterdi hem de kendi öz yeğenine? Bu vicdan azabı, ömür boyu yeter bana. Keşke tırı almasaydım, keşke tır yansaydı, devrilseydi de yeğenim Hicran'a bir şey olmasaydı.”

Cezaevine gönderildi

Adliyeye sevk edilen Mehmet Bozkurt, çıkarıldığı hakimlikçe 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.