Abone ol: Google News

Mardin'de 15 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kızıltepe ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 15 milyon TL olan 602 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 18:01
  • Mardin'de kaçakçılık operasyonunda 15 milyon TL değerinde 602 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
  • Kızıltepe ilçesinde durdurulan araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
  • Şüpheliler adliyeye sevk edilip tutuklandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Kızıltepe ilçesinde durdurdukları bir araçta yaptığı aramada, gümrük kaçağı 602 telefon ele geçirdi. Telefonların piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu bildirildi.

2 ZANLI TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında, araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3. Sayfa Haberleri