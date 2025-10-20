Mardin'de 15 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Kızıltepe ilçesinde durdurdukları bir araçta yaptığı aramada, gümrük kaçağı 602 telefon ele geçirdi. Telefonların piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu bildirildi.

2 ZANLI TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında, araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.