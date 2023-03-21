Mardin’de 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı Kırmızı ışıkta bekleyen hafif araca uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda araçta bulunan 2 kişi öldü, yoldan geçen bir kadın da yaralandı. Silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri dehşete düşürdü.

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Hastane Caddesi kavşağında, dün 17.50 sıralarında kırmızı ışıkta bekleyen 55 BR 121 plakalı hafif ticari aracın yanında duran araçtan inen saldırganlar, uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

2 kişi öldü, yoldan geçen 1 kadın yaralandı

Saldırganlar geldikleri araçla kaçarken, kurşunların isabet ettiği hafif ticari araçtaki Seyfettin ve Lütfullah Solhan olay yerinde hayatını kaybetti, yoldan geçen G.K. adlı kadın da yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırı anı

Yaralanan G.K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken Seyfettin ve Lütfullah Solhan’ın cansız bedenleri, otopsi için morga götürüldü.

Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kargo şubesinin sahipleriydi

Bu arada saldırıda hayatını kaybeden Seyfettin Solhan ve Lütfullah Solhan’ın ilçedeki bir kargo şubesinin sahipleri, yaralanan G.K. isimli kadının da şubenin çalışanı olduğu öğrenildi.

Saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.