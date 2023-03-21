Mardin’in Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Hastane Caddesi kavşağında, dün 17.50 sıralarında kırmızı ışıkta bekleyen 55 BR 121 plakalı hafif ticari aracın yanında duran araçtan inen saldırganlar, uzun namlulu silahlarla ateş açtı.
2 kişi öldü, yoldan geçen 1 kadın yaralandı
Saldırganlar geldikleri araçla kaçarken, kurşunların isabet ettiği hafif ticari araçtaki Seyfettin ve Lütfullah Solhan olay yerinde hayatını kaybetti, yoldan geçen G.K. adlı kadın da yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Saldırı anı
Yaralanan G.K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken Seyfettin ve Lütfullah Solhan’ın cansız bedenleri, otopsi için morga götürüldü.
Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.
Öte yandan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kargo şubesinin sahipleriydi
Bu arada saldırıda hayatını kaybeden Seyfettin Solhan ve Lütfullah Solhan’ın ilçedeki bir kargo şubesinin sahipleri, yaralanan G.K. isimli kadının da şubenin çalışanı olduğu öğrenildi.
Saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.