Mardin'de 21 kişinin ölümüne neden olan iki tır şoförü de tahliye oldu Aynı gün yaşanan 2 tır kazasında 1 polis memuru şehit, 20 sivil de hayatını kaybetti. 47 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin davada, ikinci şoför de cezaevinden çıktı.

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DHA

Mardin'de geçtiğimiz yıl korkunç bir kaza yaşandı.

Hafızalardan silinmeyen ve adeta can pazarının yaşandığı olay, akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi.

4 kişi hayatını kaybetti

Yunus Şataflı yönetimindeki gübre taşıyan tır, 2 araca ve yayalara çarpıp devrildi. Kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen Şervan ve Mihriban Tanrısever ile İbrahim Halil Has ve İnan Berk yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de bölgede toplanıp, ekiplerin çalışmasını izlemeye başladı.

Yarım saat sonra ikinci kaza: Toplam 21 ölü

Bu kazadan 33 dakika sonra yine gübre yüklü olan Umut Gündüz yönetimindeki tır, kaza yerindeki kalabalığın arasına daldı. Kalabalıktakiler sağa sola kaçışırken tır, çok sayıda kişiyi ezip, bir apartmana çarparak durdu.

Bu kazada da olaya müdahale edenler arasındaki polis memuru Yahya Ergin şehit oldu, Bessi Bağlayan, İrfan Aktaş, Mülkiye Acar, Ünal Ekinci, Baran Açan, Hamit Akkoyun, Ahmet Aktay, Sıtti Abul, Fesih Dağ, Velat Dağ, Kemal Dağ, Hatip Denk, Necla Arda, İsa Ayebe, Baver Babur, Nofa Çelik yaşamını yitirdi.

Her iki kazada yaralanan 6'sı ağır 26 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazalarda 11 araç ile 3 iş yerinde de büyük hasar oluştu.

İlk şoför cezaevinden çıktı

Kazanın ardından gözaltına alınan tır şoförleri Umut Gündüz ile Yunus Şataflı, tutuklandı.

Kaza ile ilgili görülen davanın 20 Haziran’daki duruşmasında, 2’nci kazaya neden olan tutuklu şoförlerden Umut Gündüz, tahliye edildi.

2'nci şoför de tahliye oldu

Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4’üncü duruşmasına tutuklu sanık Yunus Şataflı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz yargılanan tır şoförü Umut Gündüz ile firma yetkilileri K.G., M.A. ve K.M.G. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada söz alan tır şoförü Yunus Şataflı, savunmalarını yineleyerek, tahliyesini talep etti. Mağdurların avukatları ise tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Umut Gündüz’ün de kaçma ihtimaline karşı tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Yunus Şataflı’nın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 25 Nisan 2024'e erteledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)