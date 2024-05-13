Mardin'de 3 aylık evli çiftin 500 bin TL değerindeki altınları çalındı İşten eve geldiğinde 500 bin TL değerinde altının çalındığını fark eden yeni evli çift, durumu polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 2 şüpheliyi tespit ederken yakalanmaları için çalışma başlattı.

DHA

Mardin'de yeni evli çift, hırsızların hedefi oldu.

Üç ay önce evlenip ailelerine ait apartmana yerleşen Birgül-Edip Çelik çifti, düğünlerinde takılan 500 bin TL değerindeki altınları evde sakladı.

Altınlarının yerinde olmadığını fark etti

Kızıltepe ilçesinde kadın kuaföründe çalışan ve 9 Mayıs akşamı eve gelince hırsızlığı fark eden Birgül Çelik, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 2 kadın şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hırsızlar kameraya yakalandı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadınların yüzlerini kapatıp kapıyı zorlayarak açmaları ve bir süre sonra tekrar yüzlerini kapatarak binadan çıkmaları yer aldı.

"18 yıllık emeğimizi ve hayallerimizi de çaldılar"

Altınlarını yatak odasındaki bazanın altında sakladığını belirten Birgül Çelik, "Ben 18 yıldır bayan kuaföründe çalışıyorum. 3 ay önce evlendik. Sadece altınları değil, 18 yıllık emeğimizi ve hayallerimizi de çaldılar. Akşam eve gelince fark ettim. Altınları kontrol etmek için bazayı açtığımda çantanın açık olduğunu, poşetin yerde olduğunu ve altınların yerinde olmadığını gördüm. Binanın girişinde bulunan iş yerinin de güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsız kadınlar, yüzlerini kapatarak sadece akrabalarımızın olduğu binaya girerek kapıyı zorlayarak içeri giriyorlar. Bazanın altındaki altınlarımızı alıp, yine yüzlerini kapatarak çıkıp gidiyorlar. Hemen durumu emniyete bildirdik, polis geldi ve parmak izi aldı. Lütfen bize müjdeli bir haber verin. Çok perişanız, çok mağduruz. 18 yıllık emeğimin yanında eşimin düğün için yaptığı borç var. Tek temennimiz bu kadın hırsızların bulunmasıdır." diye konuştu.

"Hayallerimiz ve hedeflerimiz vardı"

Edip Çelik de "Eşimin de 18 yıllık emeği var. Bunlar ve düğünde takılan takıları hepsini alıp götürdüler. Hayallerimiz ve hedeflerimiz vardı. Belki hata yaptık, altınları orada tutmamalıydık ama böyle de olacağını bilemezdik. Çok üzgünüz, mağduruz. İnşallah bir an önce kadınlar bulunur da altınlarımıza kavuşuruz." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)