Mardin'de 7 araç zincirleme kazaya karıştı

Mardin'in Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Sürücülerin isimleri ve plakaları henüz öğrenilmeyen 3 minibüs, 3 otomobil ile 1 hafif ticari araç, Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada Gurbet G. (34), Mehmet K. (38) ve Ömer Faruk G. (26) yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.