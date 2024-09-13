Mardin'de 8 eve operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

AA & Ensonhaber
Güvenlik güçlerinin silah kaçakçılığına yönelik yurt genelindeki denetim ve operasyonları aralıksız devam ediyor.
MARDİN'DE 8 EVE BASKIN
10 Eylül'de Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Derik ilçesindeki jandarma sorumluluk sahasında 8 ayrı ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi.
ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU, 10 GÖZALTI VAR
Aramalarda, evlerde gizlenmiş makineli tüfek, 8 piyade tüfeği, 8 kalaşnikof, 7 tabanca, 5 av tüfeği, 5 bin 144 fişek, balistik yelek ve keskin nişancı dürbünü ele geçirildi.
Olay ile ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.
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