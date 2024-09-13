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Mardin'de 8 eve operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Mardin'de 8 eve operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Mardin'de 8 eve düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken 10 kişi gözaltına alındı.