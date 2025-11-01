Mardin'de 8 katlı apartmanda yangın: 2 kişi dumandan etkilendi Kızıltepe ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 1’i çocuk 2 kişi dumandan etkilendi. Ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Göster Hızlı Özet Mardin Kızıltepe'deki 8 katlı bir apartmanda yangın çıktı, 1'i çocuk 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale gelirken, etkilenenler hastaneye götürüldü ve sağlık durumları iyi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve araştırılıyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan 8 katlı Armanç Apartmanı'nın 1'inci katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. DUMANDAN ETKİLENEN 2 ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI Yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 kişi Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 3. Sayfa Haberleri Gaziantep'te 31 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Bursa'da yatarak motosiklet süren maganda kamerada

Amasya'da damada takı yerine ayva taktı