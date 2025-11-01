Mardin'de 8 katlı apartmanda yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

- Mardin Kızıltepe'deki 8 katlı bir apartmanda yangın çıktı, 1'i çocuk 2 kişi dumandan etkilendi.
- Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale gelirken, etkilenenler hastaneye götürüldü ve sağlık durumları iyi.
- Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve araştırılıyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan 8 katlı Armanç Apartmanı'nın 1'inci katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle çıktı.
İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
DUMANDAN ETKİLENEN 2 ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI
Yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 kişi Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.