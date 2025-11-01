Abone ol: Google News

Mardin'de 8 katlı apartmanda yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

Kızıltepe ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 1’i çocuk 2 kişi dumandan etkilendi. Ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 09:51
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan 8 katlı Armanç Apartmanı'nın 1'inci katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

DUMANDAN ETKİLENEN 2 ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 kişi Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

