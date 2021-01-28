Mardin’de akrabaların kavgası kamerada

Akrabalar arasında çıkan ve 2’si ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi 867’nci sokakta aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından taraflar silahlı taşlı sopalı kavgaya tutuştu.

Olayda M.K., M.K., H.K., V.K. ve Ş.M. isimli şahıslar yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan M.K. ve M.K.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mardin’de akrabaların silah sıktığı, araçla birbirini ezdiği anlar İZLE

HIZLA GRUBUN ARASINA DALAN ARAÇ 2 KİŞİYİ EZDİ

Kızıltepe’de yaşanan kavga, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir grubun kaçıştığı, arkadan gelen bir aracın da grubun arasına dalıp 2 kişiyi ezdiği anlar yer aldı.

Grupta bulunanlardan biri arkadan pompalı tüfeği araçtakilere doğrultup sıkarken, araçtan inenlerin de şahsı silah ve sopayla kovaladığı görüldü.

POLİSİN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Karşı tarafın da karşılık vermesi ile çıkan çatışmada, bir kişinin kurşunların hedefi olarak yere yığıldığı anlar da görüntülere yansıdı.

Polisin olayla ilgili başlattığı incelemenin sürdüğü kaydedildi.