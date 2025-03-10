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DHA

Kaçak et kesimiyle ilgili skandallar bitmek bilmiyor..

Geçtiğimiz ay yaşanan olayda, Konak ilçesi Hilal semtindeki metruk bir evde kaçak at kesimi yaptığı sırada 4 şüpheli yakalanmıştı.

Bu kez Mardin'in Derik ilçesinde kaçak et kesimiyle ilgili bir skandal daha yaşandı.

KESTİĞİ AT VE EŞEK ETLERİNİ SATMAK İSTEDİ

Derik ilçesinde bir şüpheli, at ve eşekleri ile boş bir araziye geldi.

Burada kestiği at ve eşeklerin etlerini satmak için Yeşilli ilçesine giden şüphelinin arazide bıraktığı atıkları gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İhbar sonrası jandarma çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada et atıkları ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

ETLER İMHA EDİLDİ

El konulan yüklü miktardaki at ve eşek eti imha edildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU

23 Şubat'ta Konak ilçesi Hilal semtindeki metruk bir evde meydana gelen olayda polis, at kesimi yapıldığı ihbar üzerine adrese operasyon düzenlemişti.

Kaçak kesim yaptığı belirlenen Mert Ö. (42), Abdülbaki Ö. (24), Cani İ. (24) ile A.Ö. (16) polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Adreste yapılan aramalarda kesilen at parçaları da bulunurken, savcının talimatıyla A.Ö. ailesine teslim edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.