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    Mardin'de balıklar, ağa takılan yılanı yemeye çalıştı

    Barajdan gelen suyla gölete dönüşen alanda oluşan balıkları avlayan Ahmet Erol, balık ağının içerisinde sıkıştırılan su yılanını görünce serbest bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 16:54
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    Mardin'de balıklar, ağa takılan yılanı yemeye çalıştı

    Mardin'in Derik ilçesinden 22 kilometre uzakta olan Dumlu Barajı'ndan akan sular, bölgede küçük bir gölet oluşturdu.

    Oluşan göletteki balıklar, 28 yaşındaki Ahmet Erol tarafından avlandı.

    Erol'un ağına 40'a yakın balık gelirken, sudan çıkan ağ karşısında şaşkına döndü.

    Uzun uğraşlarla kurtardı

    Ağı sudan çıkaran Erol, balıkların çevresini sararak sıkıştırdığı su yılanını gördü. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Erol, yılanı, balıkların arasından uzun uğraşlar sonucu kurtarmayı başardı.

    Mardin'de balıklar, ağa takılan yılanı yemeye çalıştı VİDEO

    "İlk defa böyle bir şey gördüm"

    Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı tekrar suya bırakan Erol, 10 yıldır balık avladığını ve ilk defa böyle bir şey gördüğünü ifade ederek, "Aynalı sazanları göletten çıkardım. Yılanı gördüm. Balıkları etrafından çıkartıp yılanı doğaya saldım. Kuraklık nedeniyle gölette su olmadığı için de suyu azalmış durumda. Balıklar yavaş yavaş ölüyor" dedi.

    "Ava giderken avlanmış"

    DHA'ya konuşan Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, Türkiye'de 2 tür su yılanı yaşadığı belirterek, "Bölgemizde damalı su yılanı baskın tür olarak yaşamaktadır. Su yılanları balıklar, kurbağalar ve su kuşları gibi omurgalı canlılarla beslenir. Büyük ihtimal ağa takılan balıkları görünce onları avlamaya çalışmış. Belki birini de yemiş olabilir. Pulları balık ağına sıkışmış. O şekilde sıkışınca da balıkların arasında kalmış. Böylelikle ava giderken avlanmış. Balıkçı da onu çekip kurtarmış" dedi.

    Zararsız bir tür

    Türün zararsız ve ısırgan olmadığını belirten Prof. Dr. Yıldız, damalı su yılanını doğal habitatına bırakan balıkçıya da teşekkür etti.

    Mardin de balıklar, ağa takılan yılanı yemeye çalıştı #1

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    Mardin de balıklar, ağa takılan yılanı yemeye çalıştı #3

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    Mardin de balıklar, ağa takılan yılanı yemeye çalıştı #8


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