Mardin'de bir kadın cinayeti daha: Kızına doyamadan öldürüldü! İşte cani eşin ifadesi... 25 yaşındaki Vafta Ecevit'i pazar günü 17 kez bıçaklayıp öldüren kocası 28 yaşındaki Mehmet Şiyar Ecevit'in ifadesi ortaya çıktı.

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DHA

Mardin'de bir kadın daha hayattan koparıldı...

Mardin'in Artuklu ilçesi kırsal Dara Mahallesi'nde cuma günü bir kız çocuğu dünyaya getiren Vafta Ecevit, pazar günü taburcu edildi.

Taburcu edildikten sonra evine giden Vafta Ecevit ile kocası arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışma sırasında eşini 17 yerinden bıçaklayan Şiyar Ecevit, durumu yakınlarına haber verdi.

Eve gelen yakınları, Vatfa Ecevit'i kanlar içerisinde görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kurtarılamadı...

Şiyar Ecevit gözaltına alınırken, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Vatfa Ecevit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Vatfa Ecevit'i 17 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Şiyar Ecevit, çıkarıldığı mahkemece "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Pişmanım" dedi

Ecevit, ifadesinde, olaydan önce eşi ile tartıştığını, ardından evden çıkarak uyuşturucu madde kullandığını, eve geri döndüğünde ise tartışmanın devam ettiğini söyledi.

Olay anında kendini kaybettiğini ve ne yaptığının bilincinde olmadığını iddia eden Ecevit, pişman olduğunu söyledi.

Vatfa Ecevit'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından 2 çocuk annesi Vafta Ecevit'in cenazesi, dün yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)