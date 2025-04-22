Mardin'de bir şahsın evinde el bombası bulundu

İHA

Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Kızıltepe ilçesinde ikamet eden bir şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında şahsın evinde arama yapıldı.

EL BOMBASI BULUNDU

Evde yapılan aramada, 3 adet el bombası, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet tabanca, 1000 adet mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmat muhafaza altına alınırken olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI

Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.