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    Mardin'de boğayı balyozla başına vurarak öldürdü

    Kızıltepe'de gözlerini bağladığı boğanın başına defalarca balyozla vurup, öldüren M.Y. ile 3 şüpheli gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 12:51
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    Mardin'de boğayı balyozla başına vurarak öldürdü

    Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, ahırda kesimini yapacağı gözlerini bağladığı boğayı başına defalarca balyoz vurup, öldürdü.

    Görüntüler ortaya çıkınca, sosyal medyada büyük tepki çekti.

    Harekete geçen polis, görüntülerin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde çekildiğini tespit etti.

    Jandarma ile ortak çalışma başlatan ekipler, kasaplık yaptığı belirlenen M.Y. ile 3 kişiyi gözaltına aldı.

    "Sersemletip hemen kes"

    DHA'nın haberine göre; şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, görüntüde çekim yapan kişinin Kürtçe konuşarak, M.Y.’yi yönlendirip, hayvanın sersemleştiğini, kendine gelmeden hemen başını kesmesi gerektiğini söylediği duyuldu.

    Mardin'de boğayı balyozla başına vurarak öldürdü VİDEO

    Mardin de boğayı balyozla başına vurarak öldürdü #1

    Mardin de boğayı balyozla başına vurarak öldürdü #2

    Mardin de boğayı balyozla başına vurarak öldürdü #3


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