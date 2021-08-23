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- Mardin'de çamura saplanan inek, itfaiye tarafından kurtarıldı
Mardin'de çamura saplanan inek, itfaiye tarafından kurtarıldı
Dere kenarında otladığı sırada çamura saplanan inek, itfaiye ekipleri tarafından iple çıkarıldı.
- DHA
- 23.08.2021 - 09:18
- Güncelleme : 23.08.2021 - 10:00
Mardin'in Nusaybin ilçesi Yeni Turan Mahallesi Çağ Çağ Deresi kenarında otlayan inek, çamura saplandı.
İneğin sahibi, hayvanı çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi.
İPLE ÇEKİLEREK KURTARILDI
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, gövdesine bağladıkları iple çekerek, ineği kurtardı.