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    Mardin'de çamura saplanan inek, itfaiye tarafından kurtarıldı

    Dere kenarında otladığı sırada çamura saplanan inek, itfaiye ekipleri tarafından iple çıkarıldı.
    • DHA
    • 23.08.2021 - 09:18
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 10:00
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    Mardin'de çamura saplanan inek, itfaiye tarafından kurtarıldı

    Mardin'in Nusaybin ilçesi Yeni Turan Mahallesi Çağ Çağ Deresi kenarında otlayan inek, çamura saplandı.

    İneğin sahibi, hayvanı çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi.

    İPLE ÇEKİLEREK KURTARILDI

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, gövdesine bağladıkları iple çekerek, ineği kurtardı.

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