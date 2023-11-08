DHA
Mardin'de öğle saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.
Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi’nde Muhammed G., kullandığı bisikletle sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobile arkadan çarptı.
Otomobilin arka camına çarptı
Çarpmanın etkisiyle savrulan Muhammed G., otomobilin arka camına çarptı.
Yaralandı
Başı camdan içeri giren Muhammed G. yaralandı.
İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındı
Yaralanan Muhammed G., ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış