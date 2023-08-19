Mardin'de 5 genç patenle motosikletin peşine takıldı Seyir halindeki motosikletlere tutunarak ilerleyen 5 patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu, bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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DHA

Trafikte sık sık tehlikeli anlara şahit olunuyor.

Gençlerin eğlence anlayışı, sürücülerinde kural ihlalleri kazalara sebep oluyor.

Bu kez ise görüntüler Mardin'den.

5 patenli çocuğun tehlikeli anları

Artuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde 5 patenli çocuk, başka bir çocuğun kullandığı seyir halindeki motosiklete tutunarak ilerledi.

Patenli çocuklardan biri, daha sonra yanlarına gelen başka bir motosikletin arkasına da tutundu.

O anlar kamerada

Çevredekilerin uyarılarına aldırmayan çocuklar, bir süre daha gittikten sonra motosikletlerden ayrılarak gözden kayboldu.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.