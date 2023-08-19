DHA
Trafikte sık sık tehlikeli anlara şahit olunuyor.
Gençlerin eğlence anlayışı, sürücülerinde kural ihlalleri kazalara sebep oluyor.
Bu kez ise görüntüler Mardin'den.
5 patenli çocuğun tehlikeli anları
Artuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde 5 patenli çocuk, başka bir çocuğun kullandığı seyir halindeki motosiklete tutunarak ilerledi.
Patenli çocuklardan biri, daha sonra yanlarına gelen başka bir motosikletin arkasına da tutundu.
O anlar kamerada
Çevredekilerin uyarılarına aldırmayan çocuklar, bir süre daha gittikten sonra motosikletlerden ayrılarak gözden kayboldu.
O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.