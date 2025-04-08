Mardin'de direğe çarpan otomobilin sürücü yaşam savaşı veriyor

DHA
Mardin'in Midyat ilçesi Batman yolu üzerinde 18 yaşındaki Yakup İ. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücü Yakup İ. ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
DURUMU CİDDİ
Sıkıştığı yerden çıkarılan Yakup İ., ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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