Mardin'de düğün magandaları dehşet saçtı Nusaybin ilçesinde çakarlı araçlarında olduğu düğün konvoyunda magandalar, uzun namlulu ve tabancayla havaya doğru defalarca ateş açtı.

İHA

Eğlencelerde silah kullanan ve havaya ateş açan magandalar, korku salmaya devam ediyor.

Maganda kurşununa kurban gidenlerin olmasına rağmen vazgeçmeyenler, bu defa Mardin'de ortaya çıktı.

Yaklaşık bir ay önce Midyat-Beyazsu mevkisinde çakarlı araçlarında bulunduğu düğün konvoyundaki Ş.A., kuzeninin mutlu gününde aracı durdurup yanındakilerle birlikte önce tabancayla daha sonra kaleşnikofla defalarca havaya doğru ateş açtı.

Cezai işlem uygulanmadı

Kazaya davetiye çıkartan durum, konvoydakilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaydedilen görüntülerde; uzun namlulu silahları kullanan şahısların havaya defalarca ateş açmaları ve rahat tavırları dikkati çekti.

Olaya ilişkin kimseye cezai işlem uygulanmadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)