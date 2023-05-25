Mardin'de düğünde silahlı kavga: 4'ü ağır 9 kişi yaralandı

İHA
Mardin'in Yeşilli ilçesindeki bir düğünde kan aktı.
Daha önceden aralarında husumet olan iki aile düğünde karşılaştı, taraflar birbirlerine sandalyeler ile saldırıp silahlarla ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
4'ü ağır 9 yaralı
Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 4'ü ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olaya karıştığı belirlenen çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.