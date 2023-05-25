Mardin'de düğünde silahlı kavga: 4'ü ağır 9 kişi yaralandı Mardin'de iki akraba aile arasında düğünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4'ü ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

İHA

Mardin'in Yeşilli ilçesindeki bir düğünde kan aktı.

Daha önceden aralarında husumet olan iki aile düğünde karşılaştı, taraflar birbirlerine sandalyeler ile saldırıp silahlarla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

4'ü ağır 9 yaralı

Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 4'ü ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olaya karıştığı belirlenen çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.