Mardin'de 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarptı

DHA
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, uygulama noktasında otomobil sürücüsü polise çarptı.
Plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, kaçakçılık yaptığı şüphesiyle durdurulmak istendi.
Ancak sürücü, "dur" ihtarına uymadı.
POLİSE ÇARPTI
Takibe alınan sürücü, otomobiliyle uygulama noktasında yola kapan atan polis memuruna çarparak kaçtı.
Polis memuru yaralanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı polis, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kaçan sürücü ise polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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