Mardin'de dur ihtarına uymayan tırın lastiklerine ateş açıldı Artuklu ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan tır şoförü ilerlemeye devam ederken, polis ekipleri lastiklere ateş etti. Bu etki ile tır refüje çıkıp dururken sürücü emniyete götürüldü.

DHA Mardin'in Artuklu ilçesi Kızıltepe Kavşağı'nda kaza meydana geldi. Polis, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ACT 489 plakalı tırı durdurmak istedi. Tırın lastiklerine ateş açıldı Ancak sürücü 'Dur' ihtarına uymayınca tır takibe alındı. Takip sırasında bazı araçlara da çarpan tırın lastiklerine, Mardin Polis Evi önünde ateş edildi. Tır, refüje çıkıp durdu. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Sürücü ve tır emniyete alındı Tırın sürücüsü gözaltına alındı, itfaiye ekipleri de yangın ihtimaline karşı araçta soğutma çalışması yaptı. Sürücü sorgulanmak, tır da incelenmek üzere emniyete götürüldü. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)