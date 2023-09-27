Mardin'de dur ihtarına uymayan tırın lastiklerine ateş açıldı

DHA
Mardin'in Artuklu ilçesi Kızıltepe Kavşağı'nda kaza meydana geldi.
Polis, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ACT 489 plakalı tırı durdurmak istedi.
Tırın lastiklerine ateş açıldı
Ancak sürücü 'Dur' ihtarına uymayınca tır takibe alındı. Takip sırasında bazı araçlara da çarpan tırın lastiklerine, Mardin Polis Evi önünde ateş edildi.
Tır, refüje çıkıp durdu. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi.
Sürücü ve tır emniyete alındı
Tırın sürücüsü gözaltına alındı, itfaiye ekipleri de yangın ihtimaline karşı araçta soğutma çalışması yaptı.
Sürücü sorgulanmak, tır da incelenmek üzere emniyete götürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)