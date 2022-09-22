Mardin'de, eşi tarafından 49 bıçak darbesi ile öldürüldü

Mardin'de, eşi tarafından 49 bıçak darbesi ile öldürüldü

Eşi tarafından 49 bıçak darbesi ile öldürülen Pakistan Öner'in otopsi raporu açıklandı. Kadının önceden uzaklaştırma kararı aldırdığı, aile büyüklerinin araya girmesi ile barıştığı öğrenildi.

Mardin’de yaşayan Emin Öner (34), 16 Eylül'de 9 yıldır evli olduğu Pakistan Öner ve 2 çocuğunu kardeşinin kullandığı sepetli motosikletle Dargeçit ilçesindeki Karabayır Mahallesi’nde kırsal bir alana götürmek üzere çıktığı yolda, eşini öldürdü.

Emin Öner, bilinmeyen bir nedenle eşini defalarca bıçakladıktan sonra boğazını kesti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, Emin Öner işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Defalarca ayrıldı, aile büyükleri barıştırdı

DHA’nın haberine göre; Pakistan Öner’in şikayeti üzerine çeşitli tarihlerde Emin Öner için 5 kez 'eşine yaklaşmama ve evden uzaklaştırma' kararı verildiği; Öner’in, eşinden şiddet görmeye devam edince 2 kez kadın sığınma evine yerleştiği ardından da annesinin evine geçtiği belirtildi.

Pakistan Öner’in, en son yine aile büyüklerinin araya girmesiyle eşi ile barıştığı öğrenildi.

Katile idam sloganları atıldı

Pakistan Öner için Dargeçit ilçesinde taziye evi kuruldu. Taziye evi önünde bir araya gelen kadınlar, yürüyüş yaparak cinayeti protesto etti. Pakistan Öner’in toprağa verildiği Seyit Hasan Mezarlığı’na gelen kadınlar, ellerinde fotoğrafını taşıyarak 'Kadın, yaşam, özgürlük', 'Kadına vurulan eller kırılsın', 'Kadına kalkan eller kırılsın' ve 'Katile idam' sloganları atıp, kabri başında ağıtlar yaktı.

‘Yaraların 14’ü bile tek başına öldürücü nitelikte’

Pakistan Öner’in otopsi raporu ortaya çıktı.

Raporda; Pakistan Öner’in ölümünün, çoklu kesici alet yaralanmasına bağlı kaburga, omur, pelvis kemik kırıkları ve tiroid kartilaj (boyun) kırığı ile birlikte iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği belirtildi.

Raporda, Öner’in vücudunda 49 kesici alet yarası tespit edildiği ve bu yaralardan 14’ünün tek başına bile öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi.