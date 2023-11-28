DHA
Mardin'de ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.
Dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesinde bir bina hırsızların hedefi oldu.
Binadaki dairenin kapısını kurcalayan şüpheli, ev sahibi tarafından fark edildi.
Ev sahibi ile karşı karşıya geldi
İsmi henüz öğrenilemeyen ev sahibi, kapıyı açtı. Panikleyen şüpheli, ev sahibi ile bir süre boğuştu.
Şüpheli, ev sahibini kapının dışına iterek içeri girdi. Kapıyı üzerine kilitleyen şahıs için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler linçten kurtardı
Polisin çilingir yardımı ile kapıyı açmasıyla gözaltına alınan şüpheli, bu sırada bekleyen ev sahibinin yakınları tarafından linç edilmek istendi.
Şüpheliyi linçten kurtaran polis ekipleri, emniyete götürdü.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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