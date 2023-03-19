Mardin’de feci kaza: Tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı Seyir halindeki tır ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 26 yaşındaki genç kadın öldü, 7 kişi de yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisine devam edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin’in Midyat-İdil kara yolunun 15’inci kilometresinde öğle saatlerinde seyir halinde olan Hasan Ulutaş yönetiminde 34 LD 9815 plakalı tır, Siraç Aral yönetimindeki 47 AAU 620 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kamyonette sıkıştılar İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonette sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar Özlem Aral, Selamet Aral, Vahice Aral, İshak Aral, Nehir Aral, Hazine Aral, Siraç Aral ve tır şoförü Hasan Ulutaş ilk müdahalelerinin Midyat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Genç kadın hayatını kaybetti 26 yaşındaki Özlem Aral burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Aral’ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.