Mardin’de motosikletli gençlerin tehlikeli eğlencesi Midyat ilçesinde, motosikletin üzerinde yüzüstü yatarak sürat denemesi yapan gençler endişelendirdi.

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İHA

Trafikte "tehlikeli eğlence" görüntülerine bir yenisi daha eklendi



Mardin'in Midyat ilçesinde geçtiğimiz günlerde trafik yoğunluğu olan bir yolda 3 genç, tehlikeli bir şekilde hız denemesi yaparken cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Hem hız yaptılar hem de motosikletin üzerine yattılar

Görüntülerde, 3 gencin hız yaparken, 2 gencin ise motosikletin üstüne yatarak ilerlediği anlar net bir şekilde görülüyor.

Motosiklet üzerinde yatarak hız denemesi yapan sürücüler, sadece kendi canlarını değil, aynı zamanda diğer araçlardaki sürücülerin canını da tehlikeye attı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)