Petrol
97.66
1.22%
Euro
17.9978
0.11%
Dolar
18.1268
0.34%
Altın
1.013
0.60%
Borsa
3104
0.00%
Bitcoin
392.068
0.88%
BTXN Coin
5.47
0.36%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Mardin'de görevi başında rahatsızlanan Canan hemşire, öldü

    Hemşire Canan Sayhan, görevi başında geçirdiği ani bilinç kaybı sonrası kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sayhan'ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.
    • 23.08.2022 - 12:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mardin'de görevi başında rahatsızlanan Canan hemşire, öldü

    Türkiye, 22 yaşındaki Canan hemşiresini kaybetti.

    Mardin'deki Dargeçit Devlet Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri’nde görevli hemşire Canan Sayhan, gittiği görev sırasında ani bilinç kaybı yaşadı.

    Canan hemşire kurtarılamadı

    İhbar üzerine gelen ambulansla görev yaptığı hastaneye kaldırılan, buradaki müdahalenin ardından da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen hemşire Sayhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Hemşirenin cenazesi toprağa verildi

    DHA'nın haberine göre; Canan Sayhan için Dargeçit Devlet Hastanesi’nin önünde tören düzenlendi.

    Yüzlerce kişinin katıldığı törende kılınan cenaze namazının ardından Canan Sayhan, gözyaşlarıyla ilçe mezarlığında toprağa verildi.

    Mardin de görevi başında rahatsızlanan Canan hemşire, öldü #1

    Mardin de görevi başında rahatsızlanan Canan hemşire, öldü #2

    Mardin de görevi başında rahatsızlanan Canan hemşire, öldü #3

    Mardin de görevi başında rahatsızlanan Canan hemşire, öldü #4

    Mardin de görevi başında rahatsızlanan Canan hemşire, öldü #5

    Mardin de görevi başında rahatsızlanan Canan hemşire, öldü #6

    Mardin de görevi başında rahatsızlanan Canan hemşire, öldü #7

    Mardin de görevi başında rahatsızlanan Canan hemşire, öldü #8

    Mardin de görevi başında rahatsızlanan Canan hemşire, öldü #9


    İlginizi Çekebilir

    'Matematik problemini gidermek için büyük çaba gösteriyoruz'
    Gündem

    'Matematik problemini gidermek için büyük çaba gösteriyoruz'

    Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı
    Magazin

    Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir