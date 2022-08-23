Mardin'de görevi başında rahatsızlanan Canan hemşire, öldü

Hemşire Canan Sayhan, görevi başında geçirdiği ani bilinç kaybı sonrası kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sayhan'ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Türkiye, 22 yaşındaki Canan hemşiresini kaybetti.

Mardin'deki Dargeçit Devlet Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri’nde görevli hemşire Canan Sayhan, gittiği görev sırasında ani bilinç kaybı yaşadı.

Canan hemşire kurtarılamadı

İhbar üzerine gelen ambulansla görev yaptığı hastaneye kaldırılan, buradaki müdahalenin ardından da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen hemşire Sayhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hemşirenin cenazesi toprağa verildi

DHA'nın haberine göre; Canan Sayhan için Dargeçit Devlet Hastanesi’nin önünde tören düzenlendi.

Yüzlerce kişinin katıldığı törende kılınan cenaze namazının ardından Canan Sayhan, gözyaşlarıyla ilçe mezarlığında toprağa verildi.

































