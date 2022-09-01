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    Mardin'de hastane inşaatında işçilerin taşlı ve sopalı kavgası kamerada

    Hastanenin ek binasının inşaatında çalışan işçiler arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaşanan o anlar ise kayıt altına alındı.
    • 01.09.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 11:37
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    Mardin'de hastane inşaatında işçilerin taşlı ve sopalı kavgası kamerada

    Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının inşaatında, sabah saatlerinde işçiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

    Kısa sürede aevlenen tartışma, yerini kavgaya bıraktı.

    Çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülenen kavgada; taş, sopa ve bıçak kullanıldı.

    5 kişi yaralandı

    DHA'nın haberine göre; taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

    İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, taraflara müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.

    Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı.

    Mardin'de hastane inşaatında işçilerin taşlı ve sopalı kavgası kamerada VİDEO

    Mardin de hastane inşaatında işçilerin taşlı ve sopalı kavgası kamerada #1

    Mardin de hastane inşaatında işçilerin taşlı ve sopalı kavgası kamerada #2

    Mardin de hastane inşaatında işçilerin taşlı ve sopalı kavgası kamerada #3

    Mardin de hastane inşaatında işçilerin taşlı ve sopalı kavgası kamerada #4

    Mardin de hastane inşaatında işçilerin taşlı ve sopalı kavgası kamerada #5


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