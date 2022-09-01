Mardin'de hastane inşaatında işçilerin taşlı ve sopalı kavgası kamerada

Mardin'de hastane inşaatında işçilerin taşlı ve sopalı kavgası kamerada

Hastanenin ek binasının inşaatında çalışan işçiler arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaşanan o anlar ise kayıt altına alındı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının inşaatında, sabah saatlerinde işçiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Kısa sürede aevlenen tartışma, yerini kavgaya bıraktı.

Çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülenen kavgada; taş, sopa ve bıçak kullanıldı.

5 kişi yaralandı

DHA'nın haberine göre; taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.



İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, taraflara müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı.

Mardin'de hastane inşaatında işçilerin taşlı ve sopalı kavgası kamerada VİDEO



















