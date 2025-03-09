DHA

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşanan olayda, bir markete gelen ismini açıklamak istemeyen hayırsever, mahallelinin toplam 114 bin liralık veresiyle borcunu ödedi.

Hayırseverin takdir toplayan hareketi sonrası market sahibi Süleyman Şeyhmus, cama yapıştırdığı yazıyla mahalleliye borcun ödendiğini duyurdu.

"'BU BORCU BEN ÖDEYECEĞİM, SEN DE DEFTERİ SİLECEKSİN' DEDİ"

Borcunu ödemeye gelenlerin büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Şeyhmus, şöyle konuştu:

Borçları hesapladık, 114 bin lira çıktı. Hayırsever vatandaş ‘Bu borcu ben ödeyeceğim, sen de defteri sileceksin’ dedi. Ayrıca herkesin bilmesi için bir ilan asmamı rica etti. Daha sonra borcu olup da ödemeye gelenler büyük şaşkınlık yaşadı.

"KİŞİ İSMİNİ VERMEK İSTEMEDİ"

Kimin ödediğini sordular ama kişi ismini vermek istemedi. Ramazan ayı vesilesiyle yapılan bu hayır, borcu olan vatandaşları çok mutlu etti. Allah hayrını kabul etsin. İnşallah bu örnek davranış başkalarına da ilham olur.



