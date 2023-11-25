DHA
Mardin'de şaşkınlık veren bir hırsızlık olayı yaşandı.
Kızıltepe ilçesi Yeni Kent Mahallesi TOKİ konutlarında kimliği henüz belirlenemeyen kadın, gece saatlerinde kapısı açık olan apartmana girdi.
Binadaki bir dairenin önüne gelen kadın, numarasını kontrol ettiği ayakkabıyı giyip denedi.
Beğendi ve poşetine koydu
Ayağına uyduğunu anlayan kadın, ayakkabıyı yanında getirdiği poşetin içine koyup uzaklaştı.
Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Şikayetçi oldu
Ayakkabının sahibinin polis merkezine gidip şikayetçi olmasıyla şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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