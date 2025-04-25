Mardin'de hububat vurgunu: Şüphelilerin 700 milyon liralık mallarına tedbir konuldu

DHA

Mardin'de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çiftçilerden satın alarak 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında kurulan özel depolarda tuttuğu 137 bin ton buğday ve mısırın satıldığı ihbarı sonrası Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında aralarında iş insanlarının da olduğu 18 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Yaklaşık 1 milyar liralık vurgun yaptıkları iddia edilen şüpheliler 10 Nisan'da gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iş insanları F.S., Y.K., A.Ö., S.Ö., M.Ö., Y.Ö., B.T., S.A. ve muhasebeci İ.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

9 ŞÜPHELİNİN MALLARINA TEDBİR KONULDU

Konuya ilişkin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada tutuklanan şüphelilerin 700 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mallarına tedbir konulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Mardin’de faaliyet gösteren bir LİDAŞ'ın deposundan 40 bin tona yakın hububatın olmadığının Ticaret Bakanlığı yetkililerince tespit edilmesi üzerine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştır. Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nca hububatı piyasada satan Lisanslı Depoculuk sahibi ve yöneticilerine yönelik operasyon icra edilmiş, 9 şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından nitelikli zimmet suçundan tutuklanarak Mardin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmiştir. Bu şüpheli şahıslara yardım ve aracılık eden 9 şüpheli şahıs hakkında ise adli kontrol tedbir kararı uygulanmıştır. Operasyon süresince icra edilen aramalarda 3 bin 700 ton mısır, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 milyon lira değerinde ziynet eşyası muhafaza altına alınmış ve suç şebekesinin 700 milyon lira değerinde taşınır ve taşınmaz mallarına yönelik tedbir kararı uygulanmıştır" denildi.