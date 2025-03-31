Mardin’de iki aile arasındaki husumet barışla bitirildi

İHA

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Öğrencik köylerinden Esen-Topçul ve Çınar aileleri arasında beş ay önce başlayan husumet, bölgenin kanaat önderlerinin girişimiyle barışla sonuçlandı.

Kızıltepe Doğanlı Mahallesi’ndeki taziye evinde düzenlenen barış yemeğine yaklaşık bin kişi katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, din adamları barış ve birlik mesajları verirken, katılımcılar bayram vesilesiyle de birbirleriyle kucaklaştı.

KUR'AN-I KERİM'İN ALTINDA GEÇTİLER, TOKALAŞIP SELAMLAŞTILAR

Törene, bölgenin ileri gelen din adamları, kanaat önderleri ve taraflar katıldı. Barış sürecine öncülük eden isimlerin eşliğinde salona gelen aile fertleri, Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek sembolik bir adım attı. Daha sonra taraflar tokalaşıp selamlaşarak aralarındaki husumeti resmen sonlandırdı.

Buluşma, davetlilerin bayramlaşması ve barış dilekleriyle sona erdi.