Mardin'de inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi öldü

İHA
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir inşaatta çalışan 53 yaşındaki Abdülhalim Ökmen, asansör boşluğuna düştü.
İşçinin yerde hareketsiz yattığını gören mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerinde can verdi
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ökmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ökmen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı.
İnceleme sürüyor
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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