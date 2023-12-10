Mardin'de inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi öldü
İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir inşaatta çalışan 53 yaşındaki Abdülhalim Ökmen, asansör boşluğuna düştü.

İşçinin yerde hareketsiz yattığını gören mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerinde can verdi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ökmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ökmen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı.

İnceleme sürüyor

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)