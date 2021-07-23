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Mardin’de iş makineleri ile düğün konvoyu yaptılar

Mardin’de iş makineleri ile düğün konvoyu yaptılar

Kepçe operatörü olarak çalışan damat Davut Bakış’ın meslektaşları, kepçelerle oluşturdukları düğün konvoyu ile sürpriz yaptı. İş makinelerinden oluşan konvoy, renkli görüntüler oluşturdu.