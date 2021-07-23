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- Mardin’de iş makineleri ile düğün konvoyu yaptılar
Mardin’de iş makineleri ile düğün konvoyu yaptılar
Kepçe operatörü olarak çalışan damat Davut Bakış’ın meslektaşları, kepçelerle oluşturdukları düğün konvoyu ile sürpriz yaptı. İş makinelerinden oluşan konvoy, renkli görüntüler oluşturdu.
- İHA
- 23.07.2021 - 11:11
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kepçe operatörlüğü yapan Davut Bakış, Semanur Bakış ile dünya evine girdi.
Bakış’ın meslektaşları, süsledikleri kepçelerle düğün konvoyu oluşturdu.
Yöresel kıyafetlerin de giyilmesi ile damada yapılan sürpriz, renkli görüntülere sahne oldu.
ZILGITLARLA KARŞILANDI
Kepçeli konvoy önce gelin saçı yapılan kuaför salonuna ardından düğün evine geldi.
İş makinelerinden oluşan konvoy, sokağın başında kadınlar tarafından zılgıtlarla karşılandı.